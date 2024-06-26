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Общество 26 июня 2024 11:15

Мессенджер ICQ прекратил работу с 26 июня

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C cегодняшнего дня перестал работать ICQ – ранее один их популярных сервисов общения в России. Сообщение появилось на сайте мессенджера.

«Сервис завершил работу», – сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая компания VK заявила о решении закрыть мессенджер ICQ и «сфокусироваться на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса»».

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