Мещанский суд Москвы оставил в СИЗО шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko

15 июня в Мещанском районном суде Москвы продлили срок содержания под стражей шестерым руководителям финансовой пирамиды Finiko. Информация о заседании появилась на сайте суда.

Под арестом оставили вице-президента пирамиды Андрея Галущенко, одного из руководителей организации Баира Самбуева, которого арестовали в Улан-Удэ, куратора службы поддержки Finiko Антона Семыкина, а также Екатерину Казачкову, Алену Ларионову и Екатерину Бозоеву.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что суд Москвы продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину. Он пробудет в СИЗО до 30 июля.