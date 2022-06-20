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Ру Тат
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Происшествия
20 июня 2022  17:58
Павел Климчак

Мещанский суд Москвы оставил в СИЗО шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko

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15 июня в Мещанском районном суде Москвы продлили срок содержания под стражей шестерым руководителям финансовой пирамиды Finiko. Информация о заседании появилась на сайте суда.

Под арестом оставили вице-президента пирамиды Андрея Галущенко, одного из руководителей организации Баира Самбуева, которого арестовали в Улан-Удэ, куратора службы поддержки Finiko Антона Семыкина, а также Екатерину Казачкову, Алену Ларионову и Екатерину Бозоеву.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что суд Москвы продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину. Он пробудет в СИЗО до 30 июля.

#финансовая пирамида
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