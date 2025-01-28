«Мешает, когда испытываешь что-то к сопернику». Алексей Пустозеров - о «зеленом дерби»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров поделился своими эмоциями после победного матча в «Зеленом дерби» против его бывшей команды «Салавата Юлаева» (4:3). Напомним, именно из уфимской команды был обменян хоккеист, после того, как отказался продлевать с ней контракт.

Он заявил журналистам, что постарался выключить личные вопросы в момент игры к бывшей команде.

«Не придавал этому особое значение, чтобы меня не отвлекало. Когда ты испытываешь что-то личное к сопернику, это мешает немного. Хотел забить и в прошлой игре против "Сибири", и в следующей хочу, но хорошо, что сегодня получилось. А эмоции идут изнутри, это важная шайба для меня и команды», – заявил Пустозеров.

Также он рассказал об эмоциях после своей заброшенной шайбы. Форвард открыл счет в матче.

«Выдохнул ли после гола? Можно и так сказать, но я знал, что игра будет ещё долгой. После первой смены нельзя было расслабляться, получилось сделать это только после гола Степана Фальковского», – приводит слова нападающего корреспондент «ТИ-Спорт».

Следующий матч казанская команда проведет в гостях, в пятницу, 31 января. Соперником будет тольяттинская «Лада».