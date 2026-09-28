Мерзлякова оценила создание в РТ структуры по поддержке бойцов СВО

Решение о создании в составе Правительства РТ отдельного структурного подразделения по вопросам поддержки участников СВО важно и ценно для Татарстана.

Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» депутат Казанской городской Думы, директор АНО содействия развитию благотворительности «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, комментируя послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«Татарстан – одна большая, любящая семья. В его словах (Рустама Минниханова – прим. Т-и.) прозвучала главная истина нашей ежедневной работы, как благотворительных фондов, – за каждой цифрой, за каждым новым решением всегда стоит человек. Каждый боец, каждая мама, жена, ребенок – все они бесконечно важны для нашей республики. Это вылилось в конкретные действия – создание отдельного подразделения в Правительстве РТ под руководством Героя России Александра Лапина», – сказала она.

Мерзлякова заметила, что такое решение – не просто управленческий шаг. Это значит, что помощь людям станет еще ближе, а любые бюрократические барьеры будут преодолеваться быстрее, считает она. Она также отметила важность поддержки семей участников СВО, проводимой в республике.

«Мы ежедневно видим, как наши жители плетут сети, собирают грузы, поддерживают семьи. И город и республика объединяются. Решение увековечить память защитников в новом мемориальном комплексе-музее СВО в парке Победы к 2027 году – это наш общий долг перед будущими поколениями», – добавила Мерзлякова.

Сегодня в ежегодном послании Госсовету РТ Рустам Минниханов сообщил о назначении Героя России, генерал-полковника Александра Лапина вице-премьером республики.