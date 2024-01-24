«Меры поддержки стимулируют заводить детей»: автобусный марафон прибыл в Спасский район

Фото: Евита Саможенова

Сегодня автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» прибыл в Спасский район. Спикерами дискуссии стали зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава Спасского района Фаргат Мухаметов и депутат Госсовета РТ, председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев.

На марафон прибыли самые активные жители Спасского района: депутаты Совета района, руководители организаций, предприятий и ведомств со своими сотрудниками, главы местного самоуправления и просто неравнодушные граждане. Явка была максимальной.

Фото: Евита Саможенова

Основной темой дискуссии стал экономический и социальный рост Татарстана в целом и Спасского района, в частности благодаря реализации национальных проектов и республиканских государственных программ.

Первой слово взяла Людмила Рыбакова. После демонстрации презентационного фильма она отметила, что за последние пять лет население Татарстана выросло более чем на полмиллиона человек.

«Только вдумайтесь: мы перешагнули порог в 4 млн жителей! И всё это благодаря национальному проекту „Демография“! Кроме того, в Татарстане увеличилось количество многодетных семей с 37 тыс. до 51 тыс. Те меры поддержки, которые сейчас существуют в республике — и федеральные, и республиканские, — стимулируют наши семьи заводить детей. Ну а те условия, которые создаются для воспитания подрастающего поколения, ещё больше способствуют росту населения. Это и образовательные дошкольные заведения, и прекрасно оборудованные и отремонтированные школы, оснащённые современным оборудованием, и доступная современная медицина», — отметила депутат.

Фото: Евита Саможенова

Людмила Рыбакова подчеркнула, что национальные проекты — это не только цифры. Это, прежде всего, вовлеченность каждого жителя в доходную работу, в качество жизни, в экономический рост.

«Одно дело сказать, что мы построили школу, другое дело — какое количество детей, родителей, которые будут получать качественное образование. Поэтому национальные проекты — это, прежде всего, рост качества жизни населения, а значит, и экономический рост республики», — отметила зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Далее слово взял депутат Госсовета РТ, председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев.

Он рассказал, какая колоссальная работа была проделана в рамках проектов «Безопасные дороги», «Развитие федеральной и магистральной транспортных сетей» и других проектов, направленных на улучшение качества дорог в Татарстане.

Фото: Евита Саможенова

По его словам, в республике в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» реализуются три целевых программы. Основным показателем проекта для Татарстана стало увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих всех нормативным требованиям. Общая протяжённость автодорог регионального значения сейчас составляет 13 595 км. А если взять Спасский район, то здесь норматив даже выше, чем в Татарстане.

«К 1100-летию принятия ислама волжскими булгарами было очень много дорог отремонтировано, и на данный момент норматив по району составляет уже более 60%», — доложил Фоат Валиев.

Следующим выступил руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Темой обсуждения стало развитие внутреннего туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм — индустрия гостеприимства».

Фото: Евита Саможенова

Глава ведомства отметил, что по нацпроекту, инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, и поддержке проекта Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым появляется множество новых объектов туристической инфраструктуры. Это и загородные базы отдыха, отели, новые туристические маршруты. Благоустраиваются исторические центры туристических городов, появляются новые пляжи. Благодаря этому увеличивается турпоток в Татарстан.

Кроме того, создаются и новые образовательные центры в этой области. Как, например, Центр развития кадрового потенциала.

«Это уникальный проект. Похожие есть только в Санкт-Петербурге и Москве. Но наш будет иметь свою специфику. И в дальнейшем все мероприятия будут направлены на то, чтобы и жители Татарстана могли ездить по России, и к нам приезжало как можно больше гостей», — подчеркнул Сергей Иванов.

Фото: Евита Саможенова

Он отметил, что Спасский район — район туристический, и жители тоже будут иметь возможность получить образование в этом центре, повысить квалификацию. Это позволит решать кадровые вопросы в индустрии гостеприимства.

Сергей Иванов также добавил, что в рамках реализации национального проекта в Татарстане в целом, и в Спасском районе в частности, строятся новые пляжи. «У нас множество прекрасных, чистейших рек и озёр, но нет оборудованных пляжей для отдыха. Сейчас в рамках государственно-частного партнёрства в Татарстане строится 22 новых пляжа. Один из них — в Спасском районе, в деревне Ржавец», — рассказал он.

Фото: Евита Саможенова

Итоги дискуссии подвел глава Спасского района Фаргат Мухаметов. Он заметил, что Спасский район не только туристический, но и сельскохозяйственный. И сельское хозяйство играет не последнюю роль в его социально-экономическом развитии.

«Мы в прошлом сезоне мы приняли 870 000 туристов. Это около ста человек на одного жителя района. Это о чём-то говорит. А что касается сельского хозяйства, то прошлый год, хоть и был сложным для аграриев, но всё же наши сельхозпроизводители смогли собрать с 1 гектара 33,5 центнера, и мы стали восьмыми в Татарстане», — сказал он.

Глава района также рассказал о том, что сделано в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Культура» и «Образование». В муниципальном образовании были открыты новые ФАПы, отремонтирована и модернизирована центральная районная больница, где появились компьютерные томограф и кабинет гемодиализа, проведёны капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием в двух школах района, Спасском техникуме отраслевых технологий. Открыта модульная библиотека, отремонтировано четыре сельских клуба.

Затем с концертом выступили артисты Спасского района и Казани.

Фото: Евита Саможенова