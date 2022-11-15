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Ру Тат
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Происшествия
15 ноября 2022  18:19
Павел Климчак

Меры поддержки распространили на командированных на СВО сотрудников силовых структур РТ

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На официальном портале правовой информации РТ опубликовано постановление Кабмина республики, согласно которому в Татарстане меры поддержки мобилизованным и их семьям распространяются на:

  • военнослужащих именных батальонов «Алга» и «Тимер»;
  • добровольцев, вызвавшихся на спецоперацию на Украине;
  • военнослужащих, проходящих службу в Росгвардии;
  • сотрудников МВД по РТ и УФСБ России по РТ, которые были командированы в зону СВО.

Также меры поддержки распространяются на членов семей всех вышеуказанных военнослужащих, погибших во время спецоперации.

Как и в случае с мобилизованными, работодателям и районным властям также рекомендуют установить дополнительные социальные и материальные меры поддержки военнослужащим добровольцам и сотрудникам силовых структур, а также их родным и близким.

#поддержка #постановление Кабмина РТ #спецоперация на Украине
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