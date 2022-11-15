Меры поддержки распространили на командированных на СВО сотрудников силовых структур РТ

На официальном портале правовой информации РТ опубликовано постановление Кабмина республики, согласно которому в Татарстане меры поддержки мобилизованным и их семьям распространяются на:

военнослужащих именных батальонов «Алга» и «Тимер»;

добровольцев, вызвавшихся на спецоперацию на Украине;

военнослужащих, проходящих службу в Росгвардии;

сотрудников МВД по РТ и УФСБ России по РТ, которые были командированы в зону СВО.

Также меры поддержки распространяются на членов семей всех вышеуказанных военнослужащих, погибших во время спецоперации.

Как и в случае с мобилизованными, работодателям и районным властям также рекомендуют установить дополнительные социальные и материальные меры поддержки военнослужащим добровольцам и сотрудникам силовых структур, а также их родным и близким.