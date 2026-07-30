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Экономика 30 июля 2026 22:02

Меры поддержки продавцов Wildberries разработают до 10 августа

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Вице-премьер Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили разработать меры поддержки продавцов Wildberries, чьи товары пострадали из-за атак ВСУ. Соответствующие проекты Минфин, Минэкономразвития и ФНС подготовят совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей до 10 августа, сообщило правительство РФ, согласно РИА Новости.

По полученной информации, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил три ключевые задачи: обеспечить бесперебойные поставки товаров, восстановив логистические цепочки; помочь поставщикам и производителям возобновить деятельность; подготовить системные меры по повышению устойчивости поставок, увеличению товарных запасов и наращиванию гибкости доставки.

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс уже начал выплаты мелким предпринимателям из числа пострадавших с 22 июля. Продавцам предоставили отсрочку по кредитам на три месяца.

Напомним, на прошлой неделе украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской и Пензенской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.

#александр новак #максим орешкин #wildberries
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