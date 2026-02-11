Меры поддержки молодых учителей расширили в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом учебном году в школы и другие образовательные учреждения Казани пришли работать 460 молодых педагогов. Это на 81 человека больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние годы. Сейчас в системе образования города работают 1209 специалистов в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За последние пять лет в учебные заведения столицы Татарстана трудоустроились почти две тысячи молодых специалистов. Их доля среди всех преподавателей составляет 29%. По данным городского управления образования, это значительно выше среднероссийского уровня, который равен 22,6%.

В Казани для молодых педагогов действует система поддержки. С сентября 2025 года в течение трех лет после трудоустройства им ежемесячно выплачивают надбавку в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрен грант мэра Казани на обучение и профессиональное развитие. Каждый год около 50 молодых специалистов получают по 30 тысяч рублей.

Поддержка распространяется и на жилищные вопросы. Молодым учителям компенсируют аренду жилья – ежемесячная выплата составляет 20 тысяч рублей. Также 300 педагогов определенной категории получат сертификаты на улучшение жилищных условий номиналом 1 миллион рублей каждый.

Сейчас формируется перечень должностей учителей-предметников по направлениям, где особенно ощущается кадровая потребность. После этого утвердят конкурсную комиссию и подготовят формы соглашений о предоставлении грантов и отчетности.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для победителей республиканского гранта «Наш новый учитель». Они будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение трех учебных лет. Претендовать на грант могут педагоги до 35 лет со стажем не более трех лет. Обязательное условие – работа в муниципальной или государственной школе, подведомственной Министерству образования и науки Татарстана.