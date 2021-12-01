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Экономика
1 декабря 2021  12:02

Меры поддержки бизнеса в условиях Covid-19 обсудят в Доме предпринимателя Татарстана

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Меры господдержки малого и среднего бизнеса в период пандемии обсудят сегодня в Доме предпринимателя Татарстана на дискуссионной площадке под руководством депутата Госдумы РФ Айдара Метшина. Экспертами выступят бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, глава регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин и другие.

Участники дискуссии обсудят детали федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, таких как программа льготного кредитования, безвозмездный грант, мораторий на проверки бизнеса, а также микрофинансовые продукты. В центре внимания экспертов будет и субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

Прямая трансляция встречи будет вестись в инстаграм-аккаунте региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева opriemnaya116 и в YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства РТ. Начало прямого эфира в 13:00.

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