Меры поддержки бизнеса в условиях Covid-19 обсудят в Доме предпринимателя Татарстана

Меры господдержки малого и среднего бизнеса в период пандемии обсудят сегодня в Доме предпринимателя Татарстана на дискуссионной площадке под руководством депутата Госдумы РФ Айдара Метшина. Экспертами выступят бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, глава регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин и другие.

Участники дискуссии обсудят детали федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, таких как программа льготного кредитования, безвозмездный грант, мораторий на проверки бизнеса, а также микрофинансовые продукты. В центре внимания экспертов будет и субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

Прямая трансляция встречи будет вестись в инстаграм-аккаунте региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева opriemnaya116 и в YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства РТ. Начало прямого эфира в 13:00.