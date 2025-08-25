Мэры Казани и Якутска договорились расширять образовательный и культурный обмен

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Рабочая встреча мэра Казани Ильсура Метшина с мэром Якутска Евгением Григорьевым прошла сегодня в исполкоме столицы Татарстана. Стороны обсудили перспективы расширения межмуниципального сотрудничества. Во встрече также приняли участие заместитель главы Казани Евгения Лодвигова и мэр Нижнекамска Радмир Беляев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ильсур Метшин отметил, что Казань и Якутск, несмотря на большое расстояние, связывают давние дружеские отношения и значительный потенциал взаимодействия в самых разных сферах.

По его словам, представители органов власти, предприниматели и общественные организации городов регулярно принимают участие в совместных форумах, праздничных мероприятиях и деловых встречах. Так, в 2021 году в рамках форума «Якутия-Татарстан» было подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

Отдельно было подчеркнуто, что Якутск уже 19 лет является членом международной ассоциации «Объединенные города и местные власти Евразии», президентом Евразийского отделения которой с 2006 года является Ильсур Метшин. В этом же году вице-президентом ОГМВ от Евразии был избран глава Якутии Айсен Николаев.

В ходе встречи мэры обсудили вопросы обмена опытом в сфере городского планирования, жилищно-коммунального хозяйства, а также возможности расширения культурных и образовательных связей. Отдельное внимание уделили проектам, направленным на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей.