Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву грозит заключение под стражу, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Мавлиева задержали 28 апреля. Как позднее рассказали в СК России, его подозревают в превышении должностных полномочий, получении особо крупной взятки, а также незаконном отчуждении участка на территории одного из санаториев города.

Гособвинение потребовало назначить Мавлиеву в качестве меры пресечения 2 месяца ареста. В свою очередь, защита просит ему более мягкие условия, отмечая, что он имеет положительные характеристики с места работы, а также ордена и благодарности. Кроме того, у чиновника на иждивении трое детей.

«Со следственными органами сотрудничаю, я заинтересован в объективном расследовании дела. Я не организовывал отчуждение земельного участка», – сказал сам Мавлиев и добавил, что его подставили.

В настоящий момент мера пресечения мэру Уфы еще не выбрана.