Мэру Стамбула Имамоглу вынесли приговор по делу об оскорблении прокурора

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил тюремный срок в 1 год и 8 месяцев за «публичное оскорбление государственного служащего», пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Поводом для разбирательства стали заявления Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, чью добросовестность, по мнению обвинения, мэр поставил под сомнение.

Суд проходил в тюрьме Силиври, где Имамоглу находится с конца марта в связи с другим делом о предполагаемых финансовых махинациях. В ходе январских слушаний мэр утверждал, что лишь воспользовался правом на свободу выражения, и его слова не содержали угроз.

Экрем Имамоглу, отстраненный от должности мэр Стамбула, находится в заключении в пригороде Стамбула, Силиври, с 23 марта по обвинению в коррупции. Запрос прокуратуры на его арест в рамках отдельного расследования по делу о терроризме был отклонен.

Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест 7 апреля. Имамоглу, член оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), занимал пост мэра с 2019 года и был переизбран в 2024 с преимуществом почти в 12% над кандидатом от правящей партии. CHP ранее начала сбор подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста Имамоглу.