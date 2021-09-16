Мертвая рыба и нефтяные пятна: инспекторы Минэкологии РТ развеяли фейки в соцсетях

Татарстанцы активно обсуждают в социальных сетях состояние рек и озер Татарстана, чистоту воздуха и восстановление лесов. Корреспондент ИА «Татар-информ» совместно со специалистами Минэкологии РТ разобрал ряд сообщений в пабликах, чтобы понять, какие события правда, а какие вымысел.

Фото: pixabay.com

Мертвую рыбу на Каме разбросали браконьеры

Одно из последних событий, взбудораживших жителей Татарстана, стало появление информации в соцсетях о массовой гибели рыбы в Алексеевском районе. Сообщения сопровождались фотографиями берега, усыпанного мертвой рыбой, среди которой можно различить судака и сома. Кто-то из пользователей предположил, что инцидент произошел из-за слива топлива с судов, другие утверждали, в водоеме был мазут, из-за чего и погибли речные обитатели.

Инспекторы Волжско-Камского территориального управления совместно с представителями Росрыболовства РТ по сообщениям граждан в социальных сетях оперативно выехали на территорию. В ходе обследования участка была обнаружена промысловая рыба — судаки, сомы, лещи на протяжении 10-15 метров на берегу водного объекта. Однако массовой гибели рыбы на месте не выявлено.

«Подтвердился не замор, а единичные случаи гибели рыбы. Рыболовы и экологи увидели хищную рыбу, которая уже имела тухлый запах, и было понятно, что подводные обитатели пойманы рыболовными сетями. Кто-то ловил (кто именно ловил — будет разбираться Росрыболовство РТ), выкинули ненужную рыбу, какую-то забрали. Рыба погибла — не потому, что вода или природа плохая, а по вине людей», — поделилась пресс-секретарь ведомства Лилия Мулюкова.

На Волге нефтяных пятен не выявлено

Еще об одном «экологическом бедствии» в Татарстане писали в социальных сетях 14 сентября: в поселке Боровое Матюшино под Казанью вода стала радужно-розовой и покрылась пеной. «Слив» вызвал негативную реакцию жителей республики. «Это так чудовищно, что вообще такому тяжело поверить», — писали встревоженные татарстанцы.

В этот же день специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно со специалистами Центрального отдела обеспечения экологического надзора Министерства (далее — ЦООЭН) и специалистами Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выехали на место. Данный участок находится между Зеленым Бором и Боровым Матюшино Лаишевского района РТ.

Несмотря на то, что Кама и Волга — это федеральные объекты, подлежащие Росприроднадзору, однако Министерству экологии РТ небезразличны сообщения встревоженных татарстанцев Фото: eco.tatarstan.ru

«В ходе мониторинга акватории Волги видимых следов разлива нефтепродуктов не обнаружено. В нескольких местах отобраны пробы природной воды, которые направлены в ЦООЭН для дальнейшего количественного анализа на предмет содержания загрязняющих веществ», — отметили в пресс-службе.

Если все же нарушение подтвердится, то дальнейшим разбирательством по факту займется Росприроднадзор. Срок ожидания результатов — семь дней.

«Несмотря на то, что Кама и Волга — это федеральные объекты, подлежащие Росприроднадзору, однако Министерству экологии РТ небезразличны эти ситуации и выезд осуществляется в любое время суток, затем заборы, материалы передаются уполномоченному органу — Росприроднадзору», — добавила Лилия Мулюкова.

Фото черного дыма из трубы было сделано не в Казани

Еще одной горячей темой для обсуждения казанцев стал черный дым, который якобы повалил из труб ПАО «Казаньоргсинтез» в конце августа. По мнению некоторых жителей столицы, они почувствовали неприятные запахи. Пользователи в социальных сетях начали гадать, что дымит на предприятии и каких последствий ждать. Некоторые даже писали об удушье и аллергии.

«Сладкий гадостный запах это бензол, фенол ядренее. И тот и другой токсичны, особенно бензол. У жителей кто рядом живет, – удушье, психоз и аллергия», — написал пользователь под ником Rimmel Sulayman. В Минэкологии РТ считают, что в данной ситуации выброс был не химический, а информационный.

«Фотография черного дыма из трубы была сделана не в Казани. В Минэкологии РТ точно определили, что это не трубы „Казаньоргсинтез“ и вообще находятся за пределами Татарстана. Авторы постов по каким-то причинам делают вбросы, будоражат население», — пояснили в пресс-службе эковедомства.

На факелах «Казаньоргсинтеза» в момент остановки производства горит газ этан. Дымление объясняется неполным сгоранием продукта Фото: © ИА «Татар-информ»

Что касается сбоев в работе завода, то они действительно были. Первый сбой в энергосистеме «Казаньоргсинтеза» произошел 21 августа утром. Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме, и продукт в момент остановки производства сразу же пошел на факел. В компании отметили, что переключение сырья «на факел» является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье.

На факелах в момент остановки производства горит газ этан. В процессе горения происходит выделение преимущественно водяного пара и углекислого газа (CO2). «Дымление объясняется неполным сгоранием продукта», — сказали на предприятии.

В начале сентября жители столицы вновь обсуждали, что на «Казаньоргсинтезе» загорелся факел с густым едким черным дымом.И даже публиовали видеоролики. По данным автоматической станции контроля, загрязнения атмосферного воздуха на территории Казани, в том числе в Авиастроительном районе не зафиксировано. Позже в ряде СМИ прошла информация с ссылкой на комментарии МЧС Татарстана о том, что видео снято не в Татарстане.

Содержания формальдегида в воздухе можно связать с влиянием автотранспорта

Тема, которая будоражила жителей Казани все лето, — это выбросы в атмосферу формальдегида. В СМИ и соцсетях публиковалась информация о пятикратном превышении вредных веществ в воздухе.

В Минэкологии РТ пояснили, что в арсенале инспекторов насчитывается восемь стационарных экоаналитических лабораторий, 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и 6 передвижных экологических лабораторий. Стационарные посты ежедневно определяют степень чистоты воздуха по 31 параметру, а также фиксируют метеоусловия. На все жалобы населения экологи реагируют оперативно, на место выезжает передвижная эколаборатория.

«Хотелось бы прояснить ситуацию. Мы знаем, что количество автотранспорта в Казани растет, что способствует увеличению загрязняющих веществ в воздухе. В результате работы двигателей и неполного сгорания топлива выбрасывается большое количество оксида углерода, летучих органических соединений, окислов азота», — пояснили в ведомстве.

Количество автотранспорта в Казани растет, что способствует увеличению загрязняющих веществ в воздухе Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По словам экологов, формальдегид является продуктом окисления топлива в автомбильных моторах, сырья в установках химической и нефтехимической промышленности. Поэтому повышенные концентрации формальдегида в атмосферном воздухе могут возникать в местах большого скопления автотранспорта при наличии неблагоприятных метеорологических условий.

«Учитывая близкое расположение постов мониторинга к крупным автомобильным магистралям города, превышения содержания формальдегида в воздухе можно связать с влиянием выбросов от автомобильного транспорта», — пояснили в ведомстве.

Экологи отмечают, что есть так называемый органолептический порог обнаружения веществ в воздухе. Человек может чувствовать запах вещества, а предельно допустимое содержание его в воздухе не превышает норматива. Также существует обратная ситуация: человек не чувствует запаха какого-то вещества, но его содержание превышает предельно допустимую концентрацию. Поэтому достоверной информацией могут служить только результаты измерения показателей в атмосферном воздухе, то есть, данные получены с помощью приборов.

«Формальдегид имеет резкий неприятный запах, даже в низких концентрациях раздражает кожу, глаза и носоглотку и обнаруживается по запаху в количестве миллионной доли от нормы, т.е. от 0,05мг/м3. При этом, в периоды фиксации УГМС РТ повышенных концентраций в атмосферном воздухе формальдегида жалобы от населения на неприятный запах или указанные выше симптомы не поступали», — отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

По словам экологов, на сегодняшний день нарушений по атмосферному воздуху в Татарстане нет. По результатам наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в 2020 году было выполнено около 4 млн измерений.

Инспекторы изучают причину покраснения воды в казанском озере

Переживают казанцы и за судьбу безымянного озеро в Ново-Савиновском районе Казани, которое окрасилось в неестественный красный цвет. По словам местных жителей, от него в течение двух недель исходил неприятный запах, который ощущался в квартирах домов № 64 и № 66 на улице Адоратского. Пользователи в соцсетях поделились мнением, что вода могла приобрести такой цвет и запах из-за загрязнения химикатами. Также отмечалось, что сначала налет был белым, спустя какое-то время стал красным.

Переживают казанцы и за судьбу безымянного озеро в Ново-Савиновском районе Казани Фото: предоставлено пресс-службой Минэкологии РТ

Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно со специалистами ЦООЭН выехали на акваторию безымянного озера по ул. Адоратского. Экологи отметили, что вода в озере мутная, и только местами местами имеет розовый оттенок. Была отобрана проба природной воды. На данный момент пробы природной воды находятся на количественном анализе в ЦООЭН МЭПР РТ.

«Некоторые люди пишут, что экологи бездействуют. Но это не так! Мы реагируем на любые запросы. Даже по сообщениям в соцсетях мы оперативно выезжаем на место, в том числе и в ночное время, ведем работу при помощи фонарей. Экология — это тема номер один сегодня, экологи ежедневно ведут свою работу по сохранению окружающей среды», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.