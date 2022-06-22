«Мертвые души» вместо охранников: как глава ЧОПа кинул Пенсионный фонд РТ на 18 млн

Нажиться на Пенсионном фонде Татарстана решил директор казанского ЧОПа – в этом уверено следствие. На афере с количеством охранников в офисах фонда, если верить материалам дела, глава фирмы заработал миллионы. Бюджетные деньги, по мнению следователей, ушли налево. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Свою вину Равиль Габдуллин не признал, но озвучивать суду свою версию случившегося пока не стал Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ночью офисы Пенсионного фонда РТ были без охраны

В суд директор казанского ЧОПа Равиль Габдуллин пришел за несколько минут до начала процесса. Перед тем как зайти в зал, мужчина переговорил со своим адвокатом. Процесс завершился за пару часов, прокурор успел огласить обвинение и задать пару вопросов представителю Пенсионного фонда.

Речь идет о частном охранном предприятии «Страж-групп». Фирма существует на рынке больше 20 лет, Габдуллин руководит ею до сих пор. За это время предприятие выполнило госзаказов на 400 млн рублей. Крупнейшими заказчиками ЧОПа были татарстанское Управление Росимущества и Казанский Кремль.

Дело, в котором оказался замешан директор ЧОПа, тянется с 2015 года. Именно тогда «Страж-групп» заключил с Пенсионным фондом по РТ первый госконтракт. Фирма должна была предоставить в казанские офисы и отделения фонда по республике охранников. Один должен был охранять офисы и прилегающие территории днем, второй должен был дополнительно выходить на смену ночью.

«Как установило следствие, вместо двух положенных охранников ночью на пост выходил один. И так несколько лет вплоть до 2021 года» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Как установило следствие, вместо двух положенных охранников ночью на пост выходил один. И так несколько лет вплоть до 2021 года. Сотрудники фонда не были осведомлены о преступных намерениях Габдуллина, принимали его ложные акты приемки работы и оплачивали услуги», – рассказал государственный обвинитель.

Раз за разом на счет фирмы за услуги по охране поступали внушительные суммы, стоимость некоторых госконтрактов составляла более 35 млн рублей. Пользуясь случаем, Габдуллин забирал себе оплату за дополнительного ночного охранника, уверено следствие. Таким образом, ущерб Татарстанскому отделению Пенсионного фонда составил 18 млн рублей.

Шесть контрактов за шесть лет, и ни один не выполнен до конца

Свою вину Равиль Габдуллин не признал, но озвучивать суду свою версию случившегося пока не стал. Сначала слово дали представителю Пенсионного фонда по РТ Андрею Моисееву. Правда, мужчина заявил, что о деле знает не много, так как в следствии участвовал другой сотрудник фонда. В суд прийти сегодня он не смог.

Представитель Пенсионного фонда по РТ заявил, что о деле знает немного, так как в следствии участвовал другой сотрудник фонда. В суд прийти сегодня он не смог Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«О том, что контракты не были до конца исполнены, мы узнали уже во время расследования, когда сотрудники полиции начали проводить проверку. Это было в 2021 году. Могу рассказать, что с Габдуллиным с 2015 года было заключено шесть контрактов, по ним же он предоставлял акты приемки», – рассказал Моисеев.

Он добавил, что со стороны Пенсионного фонда не было никаких нарушений. Как и положено, организация открывала торги на оказание услуг по охране, и каждый раз тендер выигрывала именно «Страж-групп». На каждый конкурс отделом госзакупок составлялось техзадание, где были четко прописаны условия договора.

Так или иначе, ответить на все вопросы прокурора и адвоката представитель Пенсионного фонда по РТ не смог. На следующее заседание суд ждет того представителя фонда, который участвовал в следствии и сможет рассказать все подробности.