Мертва ли надежда УНИКСа на защиту титула: как казанцам остановить ЦСКА в финале

Худшая в этом плей-офф первая четверть в исполнении УНИКСа

После противоречивого по эмоциям первого матча с ЦСКА (95:96) болельщики УНИКСа были вправе ожидать вчера агрессивного начала от своей команды. Отправляться в Москву при счете 0-2 в серии перспектива не из приятных. Поэтому, дабы избежать лишнего психологического груза и давления, подопечные Велимира Перасовича должны были забирать второй домашний матч.

Однако по злой иронии судьбы УНИКС отдал эту встречу уже в первой четверти. Стартовая десятиминутка оказалась настоящим кошмаром для «бело-зеленых». 8:23 – такой низкой результативности у казанских баскетболистов не было еще ни разу в этом плей-офф.

Армейцы переиграли УНИКС в начале матча по всем фронтам. Казанцы больше теряли мяч (3 потери у ЦСКА, 6 у УНИКСа), хуже действовали на подборах (6 против 11). Особенно ужасны хозяева были в первой четверти на бросках с игры (всего 3 реализованные попытки из 13).

С первых минут «горячую руку» не почувствовал Ненад Димитриевич, раз за разом холостые проходы оформлял Маркос Найт. У ЦСКА в атаке, напротив, все работало как швейцарские часы. Армейцы блестяще контролировали «краску» и были как никогда точны со средней дистанции.

Особенной похвалы в составе гостей, конечно, заслуживает Мело Тримбл. Вот уже вторую игру подряд разыгрывающий ЦСКА тащит команду в нападении. За 26 минут и 19 секунд на паркете у Тримбла 20 очков, 4 перехвата и 4 результативные передачи. Пока что Мело является безоговорочным MVP финальной серии.

В первой четверти УНИКС выглядел разбитым и подавленным. Не меняли положение казанцев ни тайм-ауты, ни замены от Перасовича. Наставник «бело-зеленых» как мог пытался завести своих подопечных, но все было безуспешно. ЦСКА был лучше УНИКСа на две, а то и на три головы.

Был ли шанс у УНИКСа на камбэк в следующих четвертях?

«Поздравляю ЦСКА. Они доминировали с первой до последней секунды. Это один из тех матчей, когда мы пытались, но не имели практически ни одного шанса. Полагаю, что первая четверть задала вектор дальнейшему ходу игры. После этого мы старались, пытались, боролись, но у нас не хватило сил на камбэк. Ближе всего УНИКС подобрался к ЦСКА на «-6» в третьей четверти. Однако затем мы допустили несколько ошибок в защите, а соперники очень хорошо атаковали. У нас возникли проблемы в защите, а армейцы атаковали очень разнопланово и всегда успешно. Так что нам многое нужно изменить, если мы хотим быть конкурентными в Москве», – красноречиво и доходчиво подвел итог матча Велимир Перасович.

Главный тренер УНИКСа справедливо отметил, что шансов на камбэк у казанцев в минувший вечер не было. ЦСКА выглядел организованнее и более дисциплинированно действовал как в защите, так и в нападении.

Немаловажный фактор успеха армейцев заключался и в том, как основной пятерке помогала скамейка запасных. Сразу четыре ее представителя набрали в матче более восьми очков – это Каспер Уйэр (10), Тони Джекири (9), Антон Астапкович (10) и Оливье Хэнлан (8).

ЦСКА победил УНИКС глубиной состава. Андреас Пистиолис имел более разношерстный подбор баскетболистов, способных усилить игру команды. У Перасовича же лишь двое баскетболистов со скамейки запасных были эффективны на площадке: Джален Рейнольдс и Дмитрий Кулагин.

Эрик Грин продолжает находиться в неоптимальном состоянии из-за недавно случившейся травмы. Исмаэль Бако выбыл до конца сезона в связи с повреждением голеностопа. Михаил Беленицкий после перелома носа, заработанного в серии с «Локомотивом-Кубань», стал действовать осторожнее и не так напористо, как раньше.

Возможно, у УНИКСа был бы шанс переломить ход встречи с ЦСКА во второй половине матча, обладай Велимир Перасович составом богаче. Но, к сожалению, хорватский специалист в финальной серии располагает ограниченным ресурсом.

Отступать УНИКСу теперь некуда

В преддверии финальной схватки УНИКСа и ЦСКА в этом сезоне наша редакция вспоминала противостояние этих команд в решающей серии плей-офф Единой лиги ВТБ 2021 года. Тогда казанцы уступили армейцам безнадежно и всухую – 3-0.

Нынешний регламент чемпионата определяет триумфатора по достижении четырех побед. Поэтому в глобальном смысле для подопечных Велимира Перасовича еще ничего не потеряно. Впереди у казанцев две труднейшие игры в Москве.

Армейцы в текущем плей-офф здорово проявляют себя на гостевых паркетах – пять побед в шести матчах. На родной арене «Мегаспорт» ЦСКА выглядит также мощно, но для УНИКСа эта площадка не менее комфортная. В минувшем регулярном чемпионате казанцы ни разу не проиграли «красно-синим» в Москве.

Поэтому предстоящие встречи 31 мая и 2 июня в столице обещают быть событийными и непредсказуемыми с точки зрения результата. УНИКС пойдет напролом в любом случае, отступать «бело-зеленым» при 0-2 уже некуда.

Фото на анонсе: unics.ru