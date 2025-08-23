«Мерседес» же дороже, чем «Жигули»: как Рашид Рахимов объяснил поражение от «Спартака»

«Рубин» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне РПЛ. При родных трибунах команда Рашида Рахимова уступила «Спартаку» со счетом 0:2, прервав 14-матчевую домашнюю серию без поражений. Детали встречи – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Против «Спартака» нам было тяжелее, чем против «Зенита» и ЦСКА»

Приезд «красно-белых» в столицу Татарстана – событие всегда грандиозное и масштабное. За пару часов до начала встречи «Рубин» – «Спартак» пресс-служба казанского клуба гордо сообщила в своих социальных сетях, что все билеты, доступные для продажи болельщикам, раскуплены. Аншлага «Ак Барс Арена» на матчах «Рубина» не наблюдала очень давно, поэтому в какой-то степени это явление историческое, особенно в эпоху Fan ID.

Впрочем, аншлаг на стадионе состоялся с определенной ремаркой. На несколько секторов «Рубин» изначально не продавал билеты из соображений безопасности. Северная часть «Ак Барс Арены» пустовала, однако в остальном болельщиков на арене действительно было очень много. Итоговые цифры диктор объявил в конце второго тайма – матч посетили 34 125 человек.

Большинство болельщиков на «Ак Барс Арене» поддерживало «Спартак». Матч был ранним (14:00), комфортная погода, выходной день, к тому же в Казани сейчас проходит еще и «Новая волна» – один из крупнейших фестивалей страны с участием звезд российской эстрады. Поэтому многие фанаты с удовольствием приехали из Москвы, чтобы поддержать красно-белую команду.

И надо сказать, что «Спартак» свою крупную армию фанатов не подвел. «Рубин» держался тайм, но во втором не смог ничего противопоставить атакующей мощи подопечных Деяна Станковича.

Сначала казанцев огорчил Пабло Солари на 58-й минуте, который с левого фланга легко сместился в центр, обыграв Кабутова, и здорово пробил с рикошетом от Тесленко в дальний угор ворот Евгения Ставера. А на 73-й минуте метров с двадцати трех шикарно зарядил в дальний угол Кристофер Мартинс. Уверенная и закономерная победа гостей.

«С кем нам было сложнее играть – с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА? А давайте вместе подумаем. Против «Зенита» у нас было много моментов, мы забили им два мяча. С ЦСКА мы тоже играли хорошо, могли забить несколько мячей. А «Спартаку» мы не забили ничего. Так что против «Спартака» нам было тяжелее», – подытожил итоги встречи в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» защитник «Рубина» Игор Вуячич.

«Если мы хотим другой футбол, нам нужны футболисты уровня 10-15 млн евро»

На неделе «Рубин» проводил открытую тренировку для журналистов, где Рашид Рахимов делился своими ожиданиями перед матчем со «Спартаком». Наставник казанцев тогда отметил, что его подопечных ждет очень тяжелый матч и не надо ориентироваться на положение «красно-белых» в турнирной таблице. Тогда, к слову, «Спартак» находился на 13-м месте среди всех команд РПЛ.

И сегодня создалось впечатление, что «Спартак» задавил соперника на классе. Станкович после матча признал, что его коллектив потихоньку нащупывает стабильность. «Красно-белые» отлично смотрелись в игре с «Зенитом» неделей ранее (2:2), а сегодняшний футбол «Спартака», по словам главного тренера, вообще был лишен изъянов.

«Сегодня я доволен всеми без исключения. Побеждает всегда команда, и сегодня это тоже было так. Я действительно получал удовольствие от того, как играла команда. Так же было и в матче с «Зенитом». В первом тайме встречи с «Рубином» нам не хватало концентрации, реализации моментов, решений с мячом в финальной трети и завершении. А второй тайм — это уже тотальный контроль с нашей стороны. Мы забили два гола, могли создать еще. Мне очень понравилась сегодняшняя игра», – сказал Станкович.

В отличие от главного тренера «Спартака» наставник «Рубина», естественно, оптимизма на пресс-конференции не излучал. Хотя с точки зрения турнирного положения дела казанцев не сделались критичными – команда по-прежнему находится в пятерке.

Но думы у Рашида Рахимова сейчас вообще не о том, какое место занимает «Рубин» после шести туров. Главная головная боль наставника казанцев заключается в том, что до конца трансферного окна в РПЛ остается буквально три недели. А за лето, кроме защитника Дениля Мальдонадо, «Рубин» не подписал никого. Слухов вокруг возможных трансферов на вход было много, но по итогу сделки так и не состоялись. И даже защитник Мехди Дорваль из итальянского «Бари», который в августе находился целую неделю в Казани, в конце концов не договорился с «Рубином» по контракту.

«Мы прекрасно понимаем, что нам нужны другие вложения. Мы проиграли по делу: были хуже в атакующих действиях, не было завершенности в действиях. Как «Спартак» улучшил свою игру? «Спартак» купил Барко и других игроков. Надо же понимать: если мы хотим другой футбол, уметь играть под давлением – нам нужны футболисты уровня 10-15 млн. «Мерседес» же дороже стоит, чем «Жигули», – сказал Рахимов на пресс-конференции.

Конкретики по Кузяеву нет, а Даку без гола второй матч подряд

Не получается в последние недели показывать высокую эффективность у главного бомбардира «Рубина» – Мирлинда Даку. От албанца казанские болельщики стабильно ждут искрометного выступления и высокого уровня игры. Однако ни в матче с «Ростовом» (1:0), ни против «Спартака» (0:2) Даку не повлиял на результат встречи.

Балканский нападающий ощущает на себе полностью все то высокое внимание, которое свалилось на него в России. С точки зрения класса Даку, безусловно, входит в пятерку самых эффективных форвардов РПЛ. Поэтому голевая засуха албанца не может не отражаться на его настроении. Сегодня в игре со «Спартаком» Мирлинд много ругался, злился на себя, пытался в одиночку найти сам себе момент. Но все попытки забить оказались тщетными.

«Нужно будет говорить с Даку. Все на него смотрят, и спрос с него другой. Ждут феерической игры. Но так не бывает даже у звезд» – поддержал своего футболиста Рашид Рахимов.

В интонации тренера, когда он говорил о Даку, вновь читалась мысль о необходимом усилении. Албанцу не нужно много моментов, чтобы забить гол. Тем не менее, их нужно еще создать. А против «Спартака» у казанцев практически не было намеков на стопроцентные голевые моменты. Поэтому и на инертную игру Даку в атаке тоже необходимо делать определенную скидку.

«Рубину» нужен креативный, созидающий полузащитник. Таковым, например, является Далер Кузяев, который, судя по всему, намерен покинуть французский «Гавр» этим летом. Рахимов отметил на пресс-конференции, что хотел бы иметь в составе хорошо знакомого ему игрока.