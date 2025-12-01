«Мерседес поедет, если купят»: «Зенит» - в гонке за золото, Рахимов все дальше от топ-6

30 ноября «Рубин» проиграл «Зениту» в матче 17 тура РПЛ на выезде и с большой долей вероятности уйдет на зимний перерыв на седьмом месте. Почему казанцы в текущем сезоне вряд ли дойдут до заветных «топ-6» - в материале «ТИ-Спорта» из Санкт-Петербурга.





Фото: rubin-kazan.ru

Стабильность «Рубина» вновь находит себя на том же месте в таблице

«Рубин» ожидаемо уступил «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге с минимальным счетом (0:1). Во-первых, из состава казанской команды выбыли пара ключевых игроков по причине травмы Мирлинд Даку и Угочукву Иву. Во-вторых, татарстанцы в 17 туре встречались не с кем-нибудь, а с командой из первой тройки. И, наконец, игра команды Рашида Рахимова в последнее время не радует глаз.

После победы над «Рубином» турнирное положение сине-бело-голубых не поменялось, ввиду высокой плотности в таблице РПЛ. То же самое можно сказать и о командах, замыкающих десятку. После поражения от петербуржцев казанцы по-прежнему на 7 строчке.

Но «Акрон» отстает от «Рубина» всего на два очка. Если предстоящий матч с «Зенитом» тольяттинская команда выиграет, что маловероятно, то имеет возможность взобраться выше казанцев. «Рубину» в этом случае предстоящий матч с «Ростовом» лучше не проигрывать. И шансы на победу у татарстанцев могут возрасти, как минимум, за счет возвращения в строй Мирлинда Даку.

Предположительно 27-летний форвард может сыграть в ближайшей заключительной игре с «Ростовом». Это отмечал наставник «Рубина» Рашид Рахимов еще до отъезда в Санкт-Петербург. Правда полной гарантии медицинский штаб команды пока не дает. И, судя по ответу главного тренера после матча с «Зенитом» на этот вопрос, позитивных новостей пока не поступало.

«Мы очень надеемся, что в течение ближайшей недели наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить Даку на ноги, и он сможет сыграть в последнее игре с «Ростовом», но пока этот момент под вопросом», - заявил Рахимов на послематчевой пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Фото: rubin-kazan.ru

Рахимов снова намекнул о покупке игроков: «Мой мерседес поедет быстрее жигулей, если мне его купят»

Матч против «Зенита» выдался напряженным. В конце футболисты обеих команд даже не сдержали эмоций и начали выяснять отношения прямо на поле. Игроки «Рубина», судя по всему, были на взводе из-за того, что упустили свои шанса повести в счете, а по итогу проигрывали 0:1. После матча Рахимов заявил, что счет, как это ни банально, не по игре. Также наставник татарстанцев отметил, что по самоотдаче к своим игрока у него претензий точно нет.

«По самоотдаче у меня лично к моим игрокам вообще ни одного вопроса не возникло. Я всегда говорю ребятам, что они должны проявлять характер на поле и уважать самих себя и свой клуб, за который выступают. И они это сегодня показали. Результат может быть любой и сегодня он несправедливый», - отметил Рахимов.

Да и как выходить и побеждать против таких топовых игроков как Жерсон, Матео Кассьерра, Александр Соболев. Это те игроки, которые выходили на замену у «Зенита». Рашид Рахимов вновь выдал привычный спич о качестве футболистов у своей команды и у оппонента.

«А у нас кто вышел?» - спросил Рахимов в ответ на колкий вопрос питерского журналиста о задачах «Рубина» на сезон - попадания в первую пятерку. – «А у нас Руслан Безруков вышел на замену, но он бился и старался. Сейчас те игроки, которые у нас имеются в составе, выжимают свой максимум. Можно давать какие угодно задачи, но я реалист. Я никогда фантастические фильмы не любил. Для меня важно твердо стоять на земле и уметь работать с тем, что есть. Я верю и надеюсь, что мои мечты сбудутся. Мой мерседес поедет быстрее жигулей, если мне его купят. Если нет, я также буду ездить на жигулях, но поставлю его на ТО (прим.ред: техосмотр) вместо первого движка добавлю третий», - провел столь необычную аналогию наставник казанцев.

Фото: rubin-kazan.ru

Рахимов выказал сомнение на счет стабильности «Балтики» в дальнейшем

Второй сезон подряд «Рубин» обосновывается в середине турнирной таблицы РПЛ. Стабильность, о которой говорит Рахимов – это нынешнее седьмое место в чемпионате. По его мнению с этим составом игроков место более чем достойное и соответствующее. В какой-то степени журналисты получили ответ на ранее заданный вопрос – в текущем чемпионате попадания в тройку без усилений команды Рахимова ждать не стоит. Но тройки никто и не ждет.

В нынешнем сезоне очень часто в пример приводят дебютанта Премьер-лиги калининградскую «Балтику», которая взлетела в пятерку и прочно обосновалась там. По мнению Рахимова «Балтика» - это команда, которая «выстрелила» в текущем чемпионате на начальном этапе, а что будет дальше – неизвестно. Он привел пример «Урала» и «Акрона», которые также в свое время бились за место под солнцем, а потом «сдулись». По мнению Рахимова, команду Андрея Талалаева вполне может ожидать точно такой же исход.

Похоже, Рахимов уже устал повторять о первых шести командах, которые идут очко в очко вначале турнирной таблице РПЛ и борются за лидерство с незначительным отрывом друг от друга. «Рубину» до этих команд не так уж и далеко. Но, похоже, брать на себя ответственность и давать обещания болельщикам наставник казанцев не хочет. А болельщики хотят яркой и атакующей игры в исполнении своей команды, а еще результата «здесь и сейчас».

Ближайший и заключительный матч перед зимним перерывом подопечные Рашида Рахимова проведут на выезде против «Ростова» 6 декабря.