Мероприятия по увековечению памяти героев Отечества выполнили 39 муниципалитетов РТ

В Татарстане 39 муниципалитетов полностью выполнили мероприятия по увековечению памяти героев Отечества. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«С 2018 года реализуется общественный проект “Герои Отечества”. Полностью выполнены мероприятия по увековечению памяти погибших, умерших Героев Отечества, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России в 39 муниципальных образованиях республики. В пяти муниципалитетах мероприятия продолжаются», – рассказала докладчик.

Вице-премьер отметила, что необходимо завершить присвоение имен героев улицам, площадям, организациям в Зеленодольском и Кукморском районах; установить бюсты, памятники и стелы в Казани и Чистополе, а также установить памятные доски 13 Героям Отечества в Казани, Бугульминском и Чистопольском районах.

«Создание мемориальных музеев необходимо завершить по двум Героям Отечества в Казани», – добавила она.

По словам Фазлеевой, 9 Мая запланировано открытие бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на территории Казанской кадетской школы-интерната, которой присвоено его имя.

«Ведутся подготовительные работы по установке памятника Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой в Казани. Работы планируется завершить в ближайшее время», – заключила она.