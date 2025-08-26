news_header_top
Мероприятия по спасению альпинистки Натальи Наговициной не возобновят в этом году

Фото: wikimedia.org

Работы по эвакуации застрявшей на горе в Кыргызстане россиянки Натальи Наговицкой не возобновят в этом году. Об этом заявил начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

Сын альпинистки Михаил обратился к генпрокурору РФ, главе МИД РФ, а также к российскому послу в Киргизии с просьбой спасти его мать, сообщает «Матч».

– Возможно ли в ближайшее время возобновление работ по транспортировке Наговициной?

– В этом году уже нет. Лагерь сегодня сняли оттуда, закончили работать. Будут ли возобновлять работы в следующем году? Не знаю, имеет ли смысл, оттуда еще никого не снимали. Похоронить еще людей, чтобы снять тело, – это просто преступление, – ответил Греков.

Напомним, Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы — горной вершины хребта Какшаал-Тоо, высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могут добраться до места из-за плохих погодных условий.

#альпинизм #кыргызстан
