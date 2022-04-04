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Казань
4 апреля 2022  11:50
Егор Никитин

Мероприятия «Ночного велофеста» и «Вкусной Казани» пройдут в 3-м квартале 2022 года

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Масштабные казанские ивенты, в том числе «Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань», в 2022 году пройдут в 3-м квартале года. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«В связи с текущей обстановкой реализация ближайших событийных мероприятий отложена на 3-й квартал 2022 года», — отметила Санникова.

Она уточнила, что речь идет о конкурсе видеороликов «Влюбись в Казань», муниципальном конкурсе «Звезды гостеприимства», масштабном ивенте «Ночной велофест», а также о гастрономическом фестивале «Вкусная Казань».

#Деловой понедельник #дарья санникова #фестиваль вкусная казань #ночной велофест
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