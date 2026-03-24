Мероприятия ко Всемирному дню охраны труда в Татарстане стартуют 1 апреля

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда, пройдут в Татарстане с 1 апреля по 1 июня. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписано 26 февраля 2026, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

Всемирный день охраны труда рассматривается как один из ключевых инструментов профилактики производственного травматизма и аварий.

Особое внимание уделяется строительной отрасли, которая остается одной из самых травмоопасных в экономике. В связи с этим вопросы безопасности на строительных площадках приобретают особую значимость.

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан, как отмечается, последовательно реализует задачи в сфере охраны труда, закрепленные в Трудовом кодексе Российской Федерации. Речь идет о сохранении жизни и здоровья работников, а также обеспечении безопасных условий труда и отдыха.

Всемирный день охраны труда ежегодно отмечается 28 апреля. Его история берет начало в 1989 году, когда профсоюзы и работники США и Канады провели первые мероприятия в память о коллегах, погибших на производстве.

Со временем инициатива получила международное распространение: уже через десять лет подобные акции проходили более чем в ста странах. В 2003 году Международная организация труда предложила закрепить эту дату на официальном уровне.