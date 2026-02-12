Мероприятия фестиваля «Россия – Моя история. Широкая Масленица» пройдут в Казани

На Масленичной неделе в парках «Россия – Моя история» по всей стране пройдут просветительско-культурные народные гулянья в рамках фестиваля «Россия – Моя история. Широкая Масленица». С 17 по 20 февраля они будут организованы и в Казани, сообщает пресс-служба мультимедийного парка в столице Татарстана.

Главный редактор проекта «Россия – Моя история» Александр Мясников обратил внимание на смысл праздника. По его словам, Масленица традиционно связана с поминовением усопших, а блины изначально – это поминальная еда.

«Например, есть такая история о том, как Ксения Петербургская, одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви, за несколько дней до смерти императрицы Елизаветы Петровны ходила по городу и говорила: „Пеките блины, пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!“. Святая призывала людей печь блины, как стало ясно потом, для поминальной трапезы», – заметил он.

Программа фестиваля будет выстроена вокруг ранней истории Руси – времени, когда формировались государственные институты, традиции и представления о мире. Центральным событием станут экскурсии по экспозиции «Рюриковичи». Посетители узнают, как складывалась древнерусская государственность, почему власть князей опиралась не только на силу, но и на договор и какой была тогда жизнь обычных людей.

Для школьников в дни фестиваля организуют викторину «Мифы и былины Древней Руси». В интерактивном формате участники узнают, где в древних сюжетах заканчиваются легенды и начинаются реальные исторические события, вспомнят персонажей былин и познакомятся с тем, как они представлены в источниках.

Предусмотрены и мастер-классы по созданию традиционной куклы Марены. Желающие смогут своими руками изготовить куклу, символизирующую уход зимы и обновление, а также узнать о значении этого образа.

Программа фестиваля на 17–20 февраля:

– 12.00 – викторина «Мифы и былины Древней Руси» (6+), участие бесплатное;

– 12.00 – экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» (6+);

– 13.00 – мастер-класс по созданию куклы «Кукла Марена своими руками» (6+).