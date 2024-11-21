Меркель: Трамп был очарован Путиным

Победивший на выборах в США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока был очарован главой российского государства Владимиром Путиным. Такое мнение выразила экс-федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в Соединенные Штаты в 2017 году.

«Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом», – написала Меркель в своих мемуарах, которые опубликовала газета Die Zeit.

Ангела Меркель занимала пост главы правительства Германии с 2005 по 2021 год. Она стала первой женщиной на высшем государственном посту в истории ФРГ.

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп вступит в должность главы государства в январе 2025 года. С 2017 по 2021 год он уже занимал пост Президента США.