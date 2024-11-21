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Меркель назвала черту Путина, которая ее всегда поражала
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что ее в Президенте РФ Владимире Путине поражала уверенность российского лидера в собственной правоте.
«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты», – написала Меркель в своих мемуарах, которые опубликовала газета Die Zeit.
Она вспомнила о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, отметив, что «не считала полностью неверными» некоторые положения, озвученные российским лидером. В качестве примера она привела критику иракской войны, которую развязал Вашингтон против режима Саддама Хусейна.
«Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», – добавила экс-канцлер.
Ангела Меркель занимала пост главы правительства Германии с 2005 по 2021 год. Она стала первой женщиной на высшем государственном посту в истории ФРГ.
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