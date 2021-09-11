Меркель: Германия намерена сохранить транзит российского газа через Украину

Германия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась партнером Европы по транзиту российского газа. Об этом сегодня сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вопрос обсуждался на встрече с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщают «Известия».

«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с „Северным потоком — 2“. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]. <...> На это нацелена наша договоренность с США», — пояснила она.

Меркель добавила, что германо-американское соглашение — гарант того, что Россия не станет использовать энергетику в качестве «гибридного оружия». Однако, подчеркнула она, ФРГ все же поддерживает «Северный поток — 2».