Мэрию Казани попросили назвать улицу в честь Жириновского

Татарстанское отделение ЛДПР попросило власти Казани назвать одну из улиц города в честь скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского.

«В Казани должно быть памятное место Жириновскому! Будь то улица или сквер. <...> Владимир Вольфович 30 лет работал на благо страны и отдал половину жизни России. Теперь просим Россию дать скверу название в его честь!» — говорится в обращении, опубликованном республиканским отделением ЛДПР.

На прошлой неделе, 6 апреля, было объявлено о смерти Жириновского. Он попал в больницу с тяжелой формой коронавируса, несмотря на 8 прививок, которые политик успел сделать с начала пандемии.