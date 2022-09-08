Мэрия запустила чат-бот «Моя Казань», где можно сообщить о городских проблемах

Мэрия столицы Татарстана запустила в мессенджере Telegram чат-бот «Моя Казань» (@kznhelpbot). Об этом сообщается в официальном канале администрации города.

«Это городской помощник, в котором можно оставить заявку о конкретной проблеме или получить нужную информацию», — пояснили в мэрии.

При взаимодействии с ботом необходимо выбрать тему заявки и дать ответы на вопросы, на основе которых и будет составлена заявка. Затем городские власти обработают заявку, направят ее ответственным организациям и проследят за исполнением.

Пока с помощью бота организован прием заявок по нескольким популярным темам. Однако заявку можно оставить и по проблеме, которая еще заранее не предусмотрена на данный момент.

«Для этого есть кнопка „У меня другой вопрос“. Так мы сможем понять, какие темы нужно включить в бот», — уточнили в городской администрации.