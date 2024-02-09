Мэрия: В Казани за 9 дней февраля выпало 93% месячной нормы осадков

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В столице Татарстана за первые девять дней февраля выпало уже 93% месячной нормы осадков. Об этом мэрия Казани сообщила в своем телеграм-канале.

Коммунальные службы за последние сутки вывезли с улиц города 30 тысяч тонн снега. Всего с начала зимнего сезона было убрано и вывезено более 1,3 млн тонн снега.

«По прогнозам сегодня снег продолжится, а городские службы продолжают работать в усиленном режиме», – отметили казанские власти.

Ранее в беседе с «Татар-информом» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, когда закончатся снегопады в Татарстане.