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Общество 9 февраля 2024 11:06

Мэрия: В Казани за 9 дней февраля выпало 93% месячной нормы осадков

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Мэрия: В Казани за 9 дней февраля выпало 93% месячной нормы осадков
Фото: "Татар-Информ"

В столице Татарстана за первые девять дней февраля выпало уже 93% месячной нормы осадков. Об этом мэрия Казани сообщила в своем телеграм-канале.

Коммунальные службы за последние сутки вывезли с улиц города 30 тысяч тонн снега. Всего с начала зимнего сезона было убрано и вывезено более 1,3 млн тонн снега.

«По прогнозам сегодня снег продолжится, а городские службы продолжают работать в усиленном режиме», – отметили казанские власти.

Ранее в беседе с «Татар-информом» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, когда закончатся снегопады в Татарстане.

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