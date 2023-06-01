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Мэрия утвердила проект планировки первого участка второй линии Казанского метрополитена
Власти Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метрополитена, соединяющего станции метро «Улица Юлиуса Фучика» и «Улица Академика Сахарова». Чертежи опубликованы в специальном выпуске Сборника электронных документов и муниципальных правовых актов.
Всего документ состоит из четырех частей: проекта планировки территории, положения о размещении первого участка линии метро с перечнем координат, а также проекта межевания территории.
«Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь в границах проекта межевания составляет 57,2016 га», – отмечается в четвертой, текстовой, части.
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