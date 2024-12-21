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Новости Татарстана и Казани
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Мэрия рассказала, что делать, если вы слышите звуки сирены
В Мэрии Казани рассказали, что делать, если слышите сигналы оповещения в своём районе:
1. Сохраняйте спокойствие.
2. Оденьтесь и спускайтесь на нижние этажи высотного дома или в сторону подвалов.
3. Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты.
4. Не делитесь кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности. Это важно, это касается вашей безопасности.
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