Мэрия рассказала, что делать, если вы слышите звуки сирены

В Мэрии Казани рассказали, что делать, если слышите сигналы оповещения в своём районе:

1. Сохраняйте спокойствие.

2. Оденьтесь и спускайтесь на нижние этажи высотного дома или в сторону подвалов.

3. Ни в коем случае не выдвигайтесь в сторону, откуда был слышен хлопок. И не направляйтесь туда, где по сообщениям СМИ и каналов, были прилеты.

4. Не делитесь кадрами в соцсетях, которые позволяют сориентироваться на местности. Это важно, это касается вашей безопасности.