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Мэрия предупредила водителей о перекрытии дорог из-за работ по ул.Маяковского в Казани
С 21 марта по 1 апреля в Казани поэтапно ограничат движение по ул.Маяковского. В это время здесь будут проводить реконструкцию тепловых сетей, сообщает мэрия столицы РТ.
Сначала на шесть дней — с 21 по 26 марта закроют тротуар рядом с домом №9 по ул.Маяковского. На следующем этапе — с 23.00 24 марта по 5.00 следующего дня — перекроют проезжую часть от дома №4а до №8/9 по Катановскому переулку.
И, наконец, с 27 марта по 1 апреля частично закроют парковку и полностью — тротуар на участке между домами №4 и 4а.
В исполкоме порекомендовали водителям заранее планировать варианты объезда и ориентироваться на установленные дорожные знаки.
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