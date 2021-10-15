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Ру Тат
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15 октября 2021  11:06
Полина Шевчук

Мэрия опровергла информацию о массовом отравлении детей в казанском детсаду

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В СМИ и соцсетях появилась информация о массовом отравлении детей в одном из детских садов Ново-Савиновского района Казани.

«Диагноз отравление не подтвердился. По предварительным данным Управления образования, 6 детей заболели ротавирусом в одной группе одного детского сада», – пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

 В исполкоме также отметили, что для других детей и детсадов опасности нет, а группу в детском саду, где заболели малыши, обработают.

#мэрия казани #отравление детей
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