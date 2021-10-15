Мэрия опровергла информацию о массовом отравлении детей в казанском детсаду

В СМИ и соцсетях появилась информация о массовом отравлении детей в одном из детских садов Ново-Савиновского района Казани.

«Диагноз отравление не подтвердился. По предварительным данным Управления образования, 6 детей заболели ротавирусом в одной группе одного детского сада», – пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

В исполкоме также отметили, что для других детей и детсадов опасности нет, а группу в детском саду, где заболели малыши, обработают.