Мэрия Нижнекамска выразила соболезнования Марине Камелиной в связи со смертью супруга

Глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования своему заместителю Марине Камелиной в связи с кончиной супруга. Алексей Камелин ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования заместителю мэра Нижнекамска Марине Валерьевне Камелиной в связи с безвременной кончиной супруга Камелина Алексея Владимировича. Он был заботливым и любящим мужем, внимательным отцом и просто хорошим человеком», — говорится в сообщении.

К соболезнованиям присоединились советы и исполкомы Нижнекамска и Нижнекамского района РТ.

«Уход из жизни близких людей всегда становится огромным потрясением. Разделяем горе Вашей семьи и скорбим вместе с Вами. Вечная память Алексею Владимировичу», — отмечается в тексте телеграммы.