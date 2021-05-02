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Ру Тат
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2 мая 2021  14:02
Эльза Кузнецова

Мэрия Нижнекамска выразила соболезнования Марине Камелиной в связи со смертью супруга

Мэрия Нижнекамска выразила соболезнования Марине Камелиной в связи со смертью супруга
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Глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования своему заместителю Марине Камелиной в связи с кончиной супруга. Алексей Камелин ушел из жизни после продолжительной болезни. 

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования заместителю мэра Нижнекамска Марине Валерьевне Камелиной в связи с безвременной кончиной супруга Камелина Алексея Владимировича. Он был заботливым и любящим мужем, внимательным отцом и просто хорошим человеком», — говорится в сообщении.

К соболезнованиям присоединились советы и исполкомы Нижнекамска и Нижнекамского района РТ.

«Уход из жизни близких людей всегда становится огромным потрясением. Разделяем горе Вашей семьи и скорбим вместе с Вами. Вечная память Алексею Владимировичу», — отмечается в тексте телеграммы.

мэр нижнекамска. айдар метшин
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