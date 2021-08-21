Мэрия Нижнекамска вручила благодарственное письмо дворнику за вклад в благоустройство

Первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев вручил благодарственное письмо от имени мэра Нижнекамска дворнику Галимзяну Давлетшину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Галимзяну Давлетшину сегодня исполнилось 66 лет, из них 11 лет он посвятил благоустройству города. Последние четыре года мужчина работает дворником в цветочном магазине.

«Галимзян Гаттинович очень добросовестно выполняет свою работу, благодаря таким людям наш город становится краше и уютнее», — отметил Беляев.

«От имени Совета Нижнекамского муниципального района РТ примите искреннюю благодарность и признательность за многолетний добросовестный труд и вклад в благоустройство города <...> Каждый день наш родной город встречает с улыбкой гостей, завораживая их своей красотой и живописностью. В этом есть Ваша большая заслуга. Ценность и важность проделанной Вами работы неоспорима, ведь каждое утро Вы работаете на благо одной цели — создание комфортной среды в нашем городе. Спасибо Вам за чистоту и уют, которым Вы окружаете нижнекамцев. Пусть Ваша забота, внимание, доброта, отданная людям, приумножившись, сторицей вернется к Вам», — говорится в письме, подписанным Айдаром Метшиным.

Благодарственным письмом от мэра Давлетшин награждается уже второй раз. Радмир Беляев пожелал виновнику торжества успехов и здоровья, и выразил благодарность за добросовестный труд.

«В первый раз Галимзян Давлетшин удостоился благодарственного письма за те же самые заслуги — он чисто и добросовестно убирает территорию возле цветочного магазина, а это территория автобусной остановки», — уточнили в пресс-центре.