Мэрия Нижнекамска почтила память погибших в авиакатастрофе в Мензелинске минутой молчания

Мэрия Нижнекамска начала деловой понедельник с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета L-410 под Мензелинском.

«К сожалению, нашу встречу приходится начинать с печальных событий. Произошла страшная трагедия. В Мензелинском районе потерпел крушение самолёт L-410, на борту которого находились 22 человека. [По данным] на сегодняшний день, 16 человек погибло и шесть человек пострадало», — отметил и. о. руководителя исполкома Рамиль Муллин.

Он напомнил, что вчера на место гибели самолета выезжал Президент РТ Рустам Минниханов. Сейчас там работает правительственная комиссия.

«Большая трагедия и боль отражаются в сердцах у нас всех, в том числе у всех нижнекамцев. Поэтому Президентом республики было принято решение объявить 11 октября днем траура. И я предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — сказал Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о подробностях авиакатастрофы в Мензелинске.