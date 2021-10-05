Мэрия Нижнекамска: Мы теряем людей, которые не сделали прививку от Covid-19

В Нижнекамском районе ситуация с коронавирусом остается напряженной. За время пандемии, по информации на 4 октября, здесь зарегистрировано 917 случаев Covid-19, выздоровели 687 человек, еще 326 проходят лечение. Для сравнения — на прошлой неделе в госпитале находилось 283 человека. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Статистика заболевших по госпиталю показывает, что туда попадают те, кто не вакцинировался. К сожалению, мы чаще теряем тех людей, которые не делали прививку», — отметила докладчик.

По ее словам, ситуация с коронавирусом осложняется по всей стране. Ряд соседних с Татарстаном республик начинают вводить дополнительные антиковидные меры. Например, Башкортостан, Мордовия и ряд других регионов, где посещать объекты культуры и спорта можно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном Covid-19.

Камелина напомнила, что Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особо руководитель республики обратил внимание на низкие темпы вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет. «Это группа риска, у которых болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Среди этой категории граждан привито только 23%», — добавила специалист.

В Нижнекамском районе вакцинацию прошли 86 595 человек, привились полностью — 81 530. Для того чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в свою поликлинику.