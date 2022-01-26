Мэрия Казани заявила, что демонтированный мемориал у артучилища восстановят в 2024 году

фото: пресс-служба мэрии Казани

В Советском районе Казани ведется демонтаж мемориального комплекса, находящегося у артиллерийского училища. В ответ на вопросы обеспокоенных казанцев мэрия прокомментировала ситуацию.

По данным исполкома, демонтаж будет временным, мемориальный комплекс будет перемещен в Татвоенкомат на время строительных работ, ведущихся поблизости. Меры приняты для того, чтобы элементы комплекса не были повреждены.

«Для нас важно, чтобы мемориальная зона сохранилась, и застройщик неоднократно подтверждал, что она остается. После завершения строительства, в 2024 году, мемориальный комплекс будет восстановлен на территории жилого комплекса „Арт Сити“, вблизи прежнего места дислокации», — отметили в пресс-службе мэрии.