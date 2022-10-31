Мэрия Казани запустила тематические видеоролики по изучению татарского языка

Видеоролики по изучению татарского языка анонсировала мэрия Казани. Видеоматериалы помогут использовать татарский для общения в самых разных ситуациях – от разговоров с друзьями до общения в билетных кассах, кафе и аэропорту. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Сегодня, 31 октября, мэрия Казани запускает обучающие видеоролики по татарскому языку. 20 разговорных роликов включат в себя темы общения с сотрудниками кафе, поликлиники, аэропорта, театра, билетной кассы, работодателями, друзьями, прохожими и близкими», – пояснила Сагитова.

Она добавила, что ролики будут размещены в социальных сетях и официальных аккаунтах мэрии Казани на видеохостинге Youtube. Проект реализуется при поддержке комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов республики.

