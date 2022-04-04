Мэрия Казани: Ретейлеры планируют снять ограничения по продаже товара в одни руки

Ретейлеры намерены снять введенные ранее ограничения на продажу товаров длительного хранения в одни руки. Это стало возможным благодаря стабилизации ситуации в этой сфере: спекулятивный спрос пошел на спад. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Докладчик отметил, что любые колебания курса валют и экономической ситуации традиционно приводят к всплеску спроса на продукты первой необходимости среди жителей. Поэтому одним из приоритетов властей здесь является мониторинг цен на полках магазинов.

«Мониторинг проводится как в федеральных торговых сетях, так и в местных магазинах, а также на рынках города. В некоторых магазинах фиксируется временное отсутствие таких продуктов, как сахар, мука, гречка и соль. Данное явление связано в первую очередь со спекулятивным выкупом товаров в больших объемах в первые дни марта», — отметил чиновник.

Он добавил, что в ситуации подросших ценников одной из эффективных мер обеспечения продовольствием горожан по социальным ценам является организация субботних сельхозярмарок. Они проходят начиная с 19 марта на соответствующих площадках города с 6 часов утра.

Кроме того, для стабилизации ситуации с продуктами городские власти регулярно встречаются с представителями ретейла.

«По результатам этих встреч установлено, что запас продуктов в распределительных центрах имеется как минимум на месяц вперед. И он постоянно пополняется. На данный момент уверенно можно сказать, что временное отсутствие товаров на полках магазинов обусловлено только ажиотажным спросом, а не дефицитом продукции», — подчеркнул Фазылянов.

По его словам, за последний месяц спрос на товары длительного хранения в Казани вырос в четыре-пять раз. Однако на сегодняшний день ситуация начала стабилизироваться, тот же сахар на полках магазинов лежит по два-три дня.

«В связи с этим магазины планируют снять ограничения по продажам данных товаров в одни руки», — заключил Руслан Фазылянов, отметив, что данная сфера находится под постоянным контролем городских властей.