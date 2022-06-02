Мэрия Казани реорганизует спортшколу «Трудовые резервы»
Исполком Казани постановил реорганизовать МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Трудовые резервы”».
Документ подписал 25 мая руководитель Исполкома Рустем Гафаров.
К спортшколе будут присоединены следующие организации:
- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района»,
- МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс “Трудовые резервы”».
В спортшколе «Трудовые резервы» появятся новые структурные подразделения - СШ Вахитовского района, СШОР «Грация».
Также документ обязывает создать спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая Гвардия».
Ранее в Казани была создана школа олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация», которую в апреле 2022 года исполком Казани переименовал в СШОР «ФСО “Трудовые резервы”».