Мэрия Казани реорганизует спортшколу «Трудовые резервы»

Исполком Казани постановил реорганизовать МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Трудовые резервы”».

Документ подписал 25 мая руководитель Исполкома Рустем Гафаров.

К спортшколе будут присоединены следующие организации:

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района»,

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс “Трудовые резервы”».

В спортшколе «Трудовые резервы» появятся новые структурные подразделения - СШ Вахитовского района, СШОР «Грация».

Также документ обязывает создать спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая Гвардия».

Ранее в Казани была создана школа олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация», которую в апреле 2022 года исполком Казани переименовал в СШОР «ФСО “Трудовые резервы”».