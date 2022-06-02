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Казань
2 июня 2022  15:07

Мэрия Казани реорганизует спортшколу «Трудовые резервы»

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Исполком Казани постановил реорганизовать МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Трудовые резервы”».

Документ подписал 25 мая руководитель Исполкома Рустем Гафаров.

К спортшколе будут присоединены следующие организации:

  • МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района»,
  • МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс “Трудовые резервы”».

В спортшколе «Трудовые резервы» появятся новые структурные подразделения - СШ Вахитовского района, СШОР «Грация».

Также документ обязывает создать спортивно-оздоровительный лагерь  «Молодая Гвардия».

Ранее в Казани была создана школа олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация», которую в апреле 2022 года исполком Казани переименовал в СШОР «ФСО “Трудовые резервы”».

#Казань #спорт #спортшкола
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