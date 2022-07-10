Мэрия Казани рассказала о самых «летних» улицах столицы Татарстана

В столице Татарстана насчитывается более ста улиц, названия которых так или иначе связаны с летом. Их классифицировал портал мэрии Казани.

В первую очередь это улицы с такими «метеорологическими» или «ландшафтными» названиями, как Летняя, Лучезарная, Лучистая, Безоблачная, Ясная, Солнечная, Вечнозеленая и Тенистая.

Примыкают к ним улицы, названные по той или иной конкретной местности: Березовая Роща, Березовая Аллея, Зеленая Поляна, Таллы яр, Гульбакча, Лейсан, Живописная, Пейзажная, Белые росы, Зеленая Роща, Яснополянская.

С цветами, частями цветка и видами цветов связаны названия таких улиц, как Чэчэк, Букетная, Цветочная и Цветущая, а также Ак чэчэклэр, Алчэчэк, Васильковая, Маковая, Фиалковая, Ясмин, Жасминная, Ромашковая, Ромашек, Ландышевая, Роз, Вересковая, Ирисовая, Душистая, Лепестковая, Яран и Тукранбаш.

Кроме того, в Казани названия некоторых улиц образованы от названий ягод и фруктов, водных объектов, а также способов «летнего времяпрепровождения». С полным их перечнем можно ознакомиться на сайте kzn.ru.