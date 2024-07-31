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Мэрия Казани: Работа по очистке ливневок переведена в усиленный режим
Казанцы, проживающие в домах по улице Вишневского жалуются на проблемы с провалами в земле и подтопление парковок. Все перечисленное – последствия сильных дождей, пишет «Татарстан 24».
Так, один из больших провалов образовался на детской площадке. Все из-за того, что дождевая вода с улицы Амирхана Еники направляется прямо в ЖК.
Местные жители просят местные власти принять меры, которые помогут решить их проблему, в том числе установить дополнительные ливневки.
В свою очередь, в мэрии Казани недавно сообщали, что в связи с ливнями в столице РТ уже переводят в усиленный режим работу по очистке ливневых канализаций. На сегодняшний день в городе прочистили ливневки не только на Вишневского, но и улицах Дзержинского, Халева, Подлужной, Габдуллы Тукая, Тэцовской, Вишневского, Восстания, Декабристов, Гагарина, проспектах Универсиады и Ибрагимова, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте, площади Тысячелетия и других.
Основная причина возникающих проблем в том, что решетки дождеприемников засоряет листва, ветки и всякий мусор с прилегающих территорий и улиц. Порой загрязнение настолько плотное, что ливневки не справляются со своим функционированием и начинается подтопление.
Еще в пресс-службе мэрии напомнили, что казанцы могут сообщить о проблемных участках по телефону +7(843)555-07-96 (круглосуточно), а также позвонить в комитет внешнего благоустройства: +7(843)223-19-29.
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