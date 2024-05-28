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Мэрия Казани присоединится к акции «Помочь планете» и отключит подсветку здания
Власти Казани 29 мая присоединятся к акции «Помочь планете». В столице республики отключат архитектурную подсветку у зданий Казанской Ратуши, городской мэрии, административных зданий и некоторых жилых комплексов.
Освещение не будет работать с 20:30 и до 21:30. Казанцев также приглашают присоединиться к акции — для этого нужно будет отключить технику, электроприборы и освещение хотя бы на час.
Акция «Помочь планете» призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Отключение света на час позволяет значительно снизить энергопотребление, отметили в Комитете внешнего благоустройства.
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