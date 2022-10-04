Мэрия Казани пригласила активных пожилых горожан на бесплатные занятия клуба «Жизнелюб»

За прошедшие шесть лет проект «Жизнелюб» завоевал популярность у пожилых казанцев. В числе его активистов — 91-летняя певица из Залесного и 88-летний танцор из Казани. Как горожанам стать участниками клуба, рассказал на брифинге начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

«Проект активного долголетия клубов по интересам „Жизнелюб“ в Татарстане появился в конце 2016 года. С тех пор проводятся занятия по китайскому языку, метальной арифметике, фотомастерству. Самые популярные направления — садоводство, мобильный ликбез, декоративно-прикладное искусство, вокальное и танцевальное направления. Всего на сегодняшний день насчитывается 13 основных направлений. Всё это доступно на 56 городских площадках абсолютно бесплатно для пенсионеров», — отметил представитель мэрии.

По словам Абзалова, одним из самых возрастных участников клуба, занимающихся по творческим направлениям, является солистка коллектива «Татарская гармонь» в культурном центре «Залесный» — 91-летняя Зульхабира Бадретдинова.

Еще один пожилой житель Казани занимается балетом в КЦ «Московский». «Владимиру Сухареву 88 лет, танцует прекрасно, всем даст фору и покажет, как правильно выполнять хореографические движения», — подчеркнул Абзалов.

Стать участников движения «Жизнелюб» очень просто. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии: 236-42-93. Там подскажут ближайший адрес для занятий в клубе по интересам.