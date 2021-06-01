Мэрия Казани поздравила горожан с Днем защиты детей

Мэрия Казани сняла креативный ролик, посвященный Дню защиты детей. В нем маленькие казанцы на время берут власть в городе в свои руки.

«Каждый день жители Казани решают множество вопросов, сотни задач. Город живет, развивается. Мы видим тысячи взрослых лиц – серьезных и задумчивых, в заботах и делах. Кажется, что именно они управляют городом. Но ведь на самом деле городом движут дети. Главные и самые важные люди города, которые меняют все вокруг себя, только появившись в нашей жизни!», — говорится в описании видео.

Мальчики и девочки следят за качеством ремонта в детсадах, детских площадках. Также награждают спортсменов и контролируют развитие культуры.