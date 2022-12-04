Мэрия Казани показала редкие кадры с новогодних елок в Татарстане в 1939 и 1942 годах

В телеграм-канале мэрии Казани опубликовали редкие видеокадры с новогодних елок в Татарстане в 1939-м и 1942-м годах. «Место карнавальным костюмам, детскому смеху, подаркам и сюрпризам было даже в самые темные времена», – подписала ролик пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил пригласить детей участников военной спецоперации на Украине на празднование Нового года в Казанский Кремль – театрализованное новогоднее представление здесь проведут в этом году впервые для учащихся 1-4 классов. Детей постарше – учащихся 5-11 классов – пригласят на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене».