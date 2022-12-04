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Ру Тат
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Общество
4 декабря 2022  17:06

Мэрия Казани показала редкие кадры с новогодних елок в Татарстане в 1939 и 1942 годах

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В телеграм-канале мэрии Казани опубликовали редкие видеокадры с новогодних елок в Татарстане в 1939-м и 1942-м годах. «Место карнавальным костюмам, детскому смеху, подаркам и сюрпризам было даже в самые темные времена», – подписала ролик пресс-служба мэрии.

 

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил пригласить детей участников военной спецоперации на Украине на празднование Нового года в Казанский Кремль – театрализованное новогоднее представление здесь проведут в этом году впервые для учащихся 1-4 классов. Детей постарше – учащихся 5-11 классов – пригласят на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене».

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