В Казани дорога у нового здания театра Камала станет четырехполосной

В Казани будут реконструированы улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа в месте их пересечения с улицами Марселя Салимжанова и Нурсултана Назарбаева — рядом с территорией, отведенной под строительство нового здания театра Галиасгара Камала. Проезжая часть здесь станет четырехполосной, появится обособленная велодорожка, платная наземная парковка и кооперативные гаражи.

«Проектная документация разработана по заказу ГКУ „Главтатдортранс“. Разработан и утвержден проект планировки и межевания территории. По проекту получено положительное заключение экспертизы», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Казани.

Протяженность дороги составит 900 метров. Еще в сентябре прошлого года было решено, что она пройдет вблизи домов №77, 79, 97, 99 и 101 по улице Хади Такташа. Однако как именно будет изменено движение транспорта в связи с дорожно-строительными работами и на какой срок, пока неизвестно.

«В настоящее время сроки и источник финансирования на реконструкцию данного участка не определены. Следовательно, схема ограничения движения также не разработана», — пояснили в мэрии.