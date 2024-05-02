Мэрия Казани поделилась графиком работы медучреждений в майские праздники

В майские праздники медицинские учреждения Казани будут работать по измененному графику. Это коснется взрослых и детских поликлиник, стоматологий, передает мэрия города.

Детские поликлиники 4, 10 и 11 мая будут работать с 8:00 до 19:00, а 5, 9 и 12 мая – с 9:00 до 18:00. Взрослые же смогут обратиться за медицинской помощью в выходные и праздничные дни мая до 20:00.

Детские стоматологические поликлиники 4, 9, 10 и 11 мая будут открыты с 9:00 до 17:00. В воскресенье, 5 и 12 мая стоматологи отработают по графику воскресных дежурств. Взрослых горожан врачи примут 4, 10 и 11 мая с 9:00 до 18:00, а 5, 9 и 12 мая – с 9:00 до 17:00.

В круглосуточном режиме продолжат работу стационары. Не изменят график работы и родильные дома. Госпитализация беременных и рожениц проходит по действующей маршрутизации.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8(843) 558 03 03.