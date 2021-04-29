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Ру Тат
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29 апреля 2021  14:30
Марат Ишкильдин

Мэрия Казани планирует снести незаконно установленные гаражи и ларьки

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Исполком Казани может снести незаконно размещенные гаражи, шиномонтаж и торговые объекты. Информация об этом размещена в сборнике документов администрации столицы Татарстана за 29 апреля. 

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Советского района г. Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сказано в документе. 

Один гараж находится по адресу: проспект Победы, 146, другой — на улице Академика Сахарова, 1. Шиномонтаж расположен на улице Завойского, три торговых павильона — на Максимова и Беломорской, а еще один торговый объект — опять-таки на проспекте Победы.  

Самостоятельно убрать гаражи собственники могут до 10 мая. Затем, в период с 11 мая по 30 июня, строения будут снесены принудительно.

Срок добровольного сноса торговых павильонов и шиномонтажа установлен до 4 мая. Принудительно они будут снесены в период с 5 мая по 3 августа.

мэрия казани снос незаконных построек
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