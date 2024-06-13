Мэрия Казани ответила на жалобы жителей поселка Вознесение

Мэрия Казани ответила жителям поселка Вознесение о ходе строительства Вознесенского тракта. Напомним, у сельчан возникли вопросы по поводу реализации проекта. Он был изменен по ходу работ, а новый план не предусматривал съезды в жилой массив.

«Новая дорога примет на себя часть потока с Мамадышского тракта, который в часы пик простаивает в пробках, и тем самым разгрузит его. Именно поэтому решено не предусматривать съезды, запланирован высокоскоростной режим движения, чтобы он работал, как вылетное шоссе, как для въезжающих в Казань, так и для выезжающих из города», — приводит ответ мэрии столицы РТ телеканал ТНВ.

Чтобы жителям поселка было удобнее, планируют построить бесплатную дорогу-дублер на улицу Глушко, где будет несколько пешеходных переходов.

Также односельчанам обещали предусмотреть пешую доступность до важных соцобъектов, обновить тротуары и поставить освещение.